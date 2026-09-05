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Доверие — тоже капитал: чему НКО могут научиться у бизнеса

Доверие — тоже капитал: чему НКО могут научиться у бизнеса

5 сентября отмечается Международный день благотворительности. Для большинства людей это слово ассоциируется с порывами души и искренним желанием помочь, но для многих оно также искажено и избито, и почти для всех в этой области всё ещё нет достаточной прозрачности.

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