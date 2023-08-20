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Фанат "Зенита" объяснил предвзятостью обыск автобуса перед игрой со "Спартаком"

Фанат "Зенита" объяснил предвзятостью обыск автобуса перед игрой со "Спартаком"

Болельщик "Зенита" в интервью "Спорт-Экспрессу" рассказал подробности обыска сотрудниками полиции автобусов с фанатами петербургского клуба, которые прибыли в Москву на матч против "Спартака" в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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