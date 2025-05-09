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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бруну трижды оформил 10+10 на «Олд Траффорд» за сезон во всех турнирах. В эпоху АПЛ Роналду и Йорк делали это по разу

Бруну трижды оформил 10+10 на «Олд Траффорд» за сезон во всех турнирах. В эпоху АПЛ Роналду и Йорк делали это по разу

В эпоху АПЛ Криштиану Роналду и Дуайту Йорку удалось лишь по разу оформить 10+10 на «Олд Траффорд» (учитываются все турниры сезона).

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