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Волна девальвации: как октябрь станет повторением 90-х для российских граждан?

Волна девальвации: как октябрь станет повторением 90-х для российских граждан?

Волна девальвации: как октябрь станет повторением 90-х для российских граждан? Ирэн ОрлонскаяСогласно прогнозам экономистов, в октябре существует вероятность значительного падения рубля, что может оказать отрицательное влияние на накопления россиян.

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