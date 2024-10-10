Волна девальвации: как октябрь станет повторением 90-х для российских граждан? Ирэн ОрлонскаяСогласно прогнозам экономистов, в октябре существует вероятность значительного падения рубля, что может оказать отрицательное влияние на накопления россиян.
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