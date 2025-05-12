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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Денвер» и «Оклахома» повторили антирекорд, набрав 25 очков за первую четверть

В первой четверти команды на двоих набрали 25 очков (17:8 в пользу «Оклахомы»). Это самый низкий результат для первой четверти матча плей-офф за всю историю после введения счетчика времени на атаку.

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