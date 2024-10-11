Путин заявил о необратимом характере формирования нового миропорядка

Российский лидер находится с рабочим визитом в ТуркменистанеПрезидент России Владимир Путин на форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития» заявил, что международные отношения вступили в эпоху коренных изменений: сейчас в мире формируется новый порядок, отражающий многообразие планеты, и эти процессы не остановить.