Путин заявил о необратимом характере формирования нового миропорядка

Российский лидер находится с рабочим визитом в ТуркменистанеПрезидент России Владимир Путин на форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития» заявил, что международные отношения вступили в эпоху коренных изменений: сейчас в мире формируется новый порядок, отражающий многообразие планеты, и эти процессы не остановить.
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