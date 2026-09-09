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Царьград

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МТС Защитник: 662 млн мошеннических звонков пресечено летом

МТС Защитник: 662 млн мошеннических звонков пресечено летом

Этим летом мошенники чаще представлялись службами доставки и маркетплейсами. "МТС Защитник" выявил более 662 млн нежелательных звонков.

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