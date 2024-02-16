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"Партия позорного мира" ещё не проиграла: Опальный Надеждин готовит ход конём

"Партия позорного мира" ещё не проиграла: Опальный Надеждин готовит ход конём

Царьград "Партия позорного мира" ещё не проиграла. Так называемые нормализаторы по-прежнему возлагают надежды на грядущие выборы президента России.

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Комментарии
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veronika_54 Дубровская
Эта требуха надеждин будет чавкать над миской с едой, пока уничтожают Россию. у даванкова приоритет - бабло. На Россию он смотрит как на источник прибыли. По-моему, придет время и ВВП сам выставит достойного кандидата, которого взращивает уже несколько лет
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1 час.
ГС
Геннадий Свидерский
Тут пишут , что навальный здох.
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57 мин.
ОЛ
Ольга Левенкова
Господь прибрал (или не Господь) Навального,добром и вспомнить нечего,старался изо всех сил для запада,а родня хоть есть у него,друзья и жена за границей,труп хоть кто то заберет?
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44 мин.

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