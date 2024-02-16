"Партия позорного мира" ещё не проиграла: Опальный Надеждин готовит ход конём

veronika_54 Дубровская

Эта требуха надеждин будет чавкать над миской с едой, пока уничтожают Россию. у даванкова приоритет - бабло. На Россию он смотрит как на источник прибыли. По-моему, придет время и ВВП сам выставит достойного кандидата, которого взращивает уже несколько лет