Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту проживания жителей Воронежской области в ненадлежащих условиях

В средствах массовой информации размещено обращение пенсионерки из Павловского района Воронежской области, сообщающей, что жители СНТ «Рябинушка» вынуждены длительное время проживать без тепла и воды, наблюдаются постоянные перебои с электричеством, из-за чего не работают газовые котлы.