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Татарстанда пилотсыз очкыч һөҗүм итү куркынычы режимы гамәлдән чыгарылды

Татарстан Республикасында пилотсыз очкыч һөҗүм итү куркынычы режимы гамәлдән чыгарылды. Бу хакта Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының ТР буенча Баш идарәсе хәбәр итә.

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