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Конгресс США принял оборонный бюджет, предусматривающий ужесточение санкций против России

Конгресс США принял оборонный бюджет, предусматривающий ужесточение санкций против России

Палата представителей Конгресса США одобрила новый военный бюджет страны. Документ подразумевает возможность введения новых рестрикций в отношении Москвы, а также персональных санкций против целого ряда официальных лиц, в том числе журналистов.

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