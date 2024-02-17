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Триумф русской пехоты: Взятие Авдеевки откроет путь к другим городам Донбасса

Триумф русской пехоты: Взятие Авдеевки откроет путь к другим городам Донбасса

Политическим штормом пытались качнуть эту главную новость последних дней. Авдеевка, Авдос. Нам бы хотелось акцентировать внимание вот на чём: взятие этой высоты откроет путь к другим городам Донбасса, и это триумф русской пехоты.

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