Ксения Собчак похвасталась результатом своего похудения

В прошлом году Ксения Собчак, которая всегда заботилась о своей фигуре, значительно набрала вес. Изменения становятся настолько очевидными, что их уже невозможно скрыть с помощью большого количества одежды или фотошопа.
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