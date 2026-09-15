Хаос вокруг — это нормально

Порой кажется, что реальность нарочно подкидывает нам новые поводы для раздражения. Лента новостей сгущается, работа требует сверхусилий, бытовая мелочь выбивает из колеи, а сеть мгновенно превращает любой провал в шутку.
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