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Шняги.Нет

3 подписчика

Хаос вокруг — это нормально

Хаос вокруг — это нормально

Порой кажется, что реальность нарочно подкидывает нам новые поводы для раздражения. Лента новостей сгущается, работа требует сверхусилий, бытовая мелочь выбивает из колеи, а сеть мгновенно превращает любой провал в шутку.

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