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Все дело в железе: ученые обнаружили у бактерий память и передачу опыта

Все дело в железе: ученые обнаружили у бактерий память и передачу опыта

Группа специалистов в области молекулярной биологии из Техасского университета в Остине (США) обнаружила механизм, позволяющий одноклеточным существам, не имеющим ни мозга, ни даже отдельных нейронов, фиксировать свой опыт и передавать его по наследству.

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