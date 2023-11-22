Все дело в железе: ученые обнаружили у бактерий память и передачу опыта

Группа специалистов в области молекулярной биологии из Техасского университета в Остине (США) обнаружила механизм, позволяющий одноклеточным существам, не имеющим ни мозга, ни даже отдельных нейронов, фиксировать свой опыт и передавать его по наследству.
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