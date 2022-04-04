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Латвийская газовая компания компания анализирует возможность платить за российский газ в рублях

Латвийская газовая компания компания анализирует возможность платить за российский газ в рублях

В Латвии газовая компания Latvijas Gāze рассматривает, изучает, анализирует возможность рассчитываться за российский газ в рублях.

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