Минздрав Саратовской области подтвердил тяжесть состояния девочек

В Гагаринском районе Саратова две девочки, 12 и 13 лет, пострадали от удара током на вагоне поезда 20 сентября.
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