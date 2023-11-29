Наконец-то, российское правительство взялось за наведение порядка среди деятелей культуры: все несогласные будут уволены
«Это страшные люди, которые выступают против государственной политики, при этом живут на государственные деньги.
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А сколько на украине русских - в киеве было больше, чем украинцев. Не получилось ли то, что в СВО русские с русскими воюют в угоду американцам
Как граждане - говорите что угодно. Но как «деятели искусства»?? Оно-то здесь причем? Да и деятелями они стали за стаж кривляний. Теперь решили в политике покривляться в прикиде «деятелей». А деяние-то вышло дерьмовое. Полный провал.
Давным давно было сказано: ПОРА ПОЧИСТИТЬ АВГИЕВЫ КОНЮШНИ Тем более - в царстве ЛИЦЕДЕЕВ. Их научили носить маску, а не приучили иметь ум и совесть!
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