Наконец-то, российское правительство взялось за наведение порядка среди деятелей культуры: все несогласные будут уволены

ВФ Владимир Фердман А сколько на украине русских - в киеве было больше, чем украинцев. Не получилось ли то, что в СВО русские с русскими воюют в угоду американцам

А Александр Как граждане - говорите что угодно. Но как «деятели искусства»?? Оно-то здесь причем? Да и деятелями они стали за стаж кривляний. Теперь решили в политике покривляться в прикиде «деятелей». А деяние-то вышло дерьмовое. Полный провал.