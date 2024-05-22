Clinical Nutrition: учёные выявили пищевые добавки, улучшающие память

Новое исследование, результаты которого опубликованы на портале Clinical Nutrition, показало, что комбинация омега-3 жирных кислот, каротиноидов и витамина Е оказывает синергетическое воздействие на улучшение памяти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии