Парк Победы на миллион: как 23-летний «строитель» обманул председателя ТОС и вместо сквера создал уголовное дело

В Краснокаменске 23-летний предприниматель решил, что лучшее благоустройство - это чужие деньги. Он предложил создать «Сквер Победы» на пустыре в поселке Юбилейный, взял миллион рублей, но вместо парка подарил жителям только уголовное дело.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии