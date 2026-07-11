Парк Победы на миллион: как 23-летний «строитель» обманул председателя ТОС и вместо сквера создал уголовное дело

В Краснокаменске 23-летний предприниматель решил, что лучшее благоустройство - это чужие деньги. Он предложил создать «Сквер Победы» на пустыре в поселке Юбилейный, взял миллион рублей, но вместо парка подарил жителям только уголовное дело.