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Парк Победы на миллион: как 23-летний «строитель» обманул председателя ТОС и вместо сквера создал уголовное дело

Парк Победы на миллион: как 23-летний «строитель» обманул председателя ТОС и вместо сквера создал уголовное дело

В Краснокаменске 23-летний предприниматель решил, что лучшее благоустройство - это чужие деньги. Он предложил создать «Сквер Победы» на пустыре в поселке Юбилейный, взял миллион рублей, но вместо парка подарил жителям только уголовное дело.

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