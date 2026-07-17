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Экс-директор департамента Минпромторга потерял сознание в суде Москвы

Экс-директор департамента Минпромторга потерял сознание в суде Москвы

Упал в обморок в Мещанском суде Москвы во время оглашения меры пресечения бывший директор департамента развития промышленности и социально значимых товаров Минпромторга Дмитрий Колобов, 17 июля сообщает ТАСС.

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