❗️В Севастополе осудили юношу, который до смерти избил свою мать Убийство произошло в декабре 2023 года, перед Новым годом.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️В Севастополе осудили юношу, который до смерти избил свою мать Убийство произошло в декабре 2023 года, перед Новым годом.