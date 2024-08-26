Психолог из Бабушкинского рассказала об ошибках родителей при выборе секций и кружков для первоклассников

Психолог территориального отделения «Бабушкинское» Городского психолого-педагогического центра Ольга Преснова рассказала о типичных ошибках родителей первоклассников, желающих отдать ребёнка на дополнительное образование.
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