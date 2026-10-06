Лавров: руководство НАТО заверило Россию, что не готовит нападение

Сергей Лавров заявил, что руководство НАТО заверило Москву в отсутствии планов нападения на Россию. Он напомнил о предыдущих угрозах в адрес Калининградской области со стороны балтийских стран и других членов НАТО.
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