Эксперт назвал фитнес-батончики причиной набора веса и заболеваний ЖКТ

У большинства фитнес-батончиков от здорового образа жизни – одно название. Это "Газете.Ru" заявил мастер спорта, двухкратный чемпион России по легкой атлетике, эксперт фитнес-школы "Evotren" и фитнес-директор "The Rink Fitness" Александр Мироненко.
У большинства фитнес-батончиков от здорового образа жизни – одно название. Это "Газете.Ru" заявил мастер спорта, двухкратный чемпион России по легкой атлетике, эксперт фитнес-школы "Evotren" и фитнес-директор "The Rink Fitness" Александр Мироненко.
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