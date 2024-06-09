В России хотят отрегулировать разведение собак

Штрафовать за нарушения требований к содержанию домашних животных, предусмотреть регистрацию питомцев в единой базе и доработать законопроект о разведении собак и кошек — такие предложения включили 7 июня в проект рекомендаций круглого стола Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.