Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 025 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльвира Величутина (Вишневская)
    Сначала воспитали в детях потребительство. Потом обшаривают их, как преступников, теперь делают попытки смягчения, чт...От использования ...
  • Ингерман Ланская
    табличку в каком месте будем прибивать?Депутат Слуцкий п...
  • imac93 См
    Конечно, важно происходящее в Европе. Но ждём изменений в нашей стране. Та же Матвиенко - сколько ещё наблюдать во вл...Матвиенко: Вирус ...

В России хотят отрегулировать разведение собак

В России хотят отрегулировать разведение собак

Штрафовать за нарушения требований к содержанию домашних животных, предусмотреть регистрацию питомцев в единой базе и доработать законопроект о разведении собак и кошек — такие предложения включили 7 июня в проект рекомендаций круглого стола Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх