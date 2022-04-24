Кочетков – 11-й вратарь из России, сыгравший в сезоне НХЛ. Это повторение рекорда

Петр Кочетков – 11-й вратарь из России, сыгравший в сезоне НХЛ, это повторение рекорда. 22-летний голкипер дебютировал за «Каролину» в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» (3:2), отразив 17 бросков из 19.

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