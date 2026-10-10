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Царьград

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Хватит! Доктор Мясников из себя вышел, когда заговорил про то, чем нас кормят: "Цены станут такими, что будет народный бунт"

Хватит! Доктор Мясников из себя вышел, когда заговорил про то, чем нас кормят: "Цены станут такими, что будет народный бунт"

Качественные продукты в магазинах найти ещё можно, но стоят они, как крыло от самолёта. Это очень расстраивает известного доктора Александра Мясникова, который напоминает простую истину – правильное питание это основа здоровья человека.

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