Собянин поддержал команду кандидатов от «Единой России» на выборы в Мосгордуму

На встрече с кандидатами от партии «Единая Россия», которые будут участвовать в выборах нового созыва Московской городской думы, мэр Москвы Сергей Собянин обсудил ключевые программы и планы развития столицы на ближайшие годы.
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