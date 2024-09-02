Западные политики долгие годы добивались полного контроля над Киевом Главная причина трагедии на Украине - это целенаправленная антироссийская политика возглавляемого Соединенными Штатами коллективного Запада.
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