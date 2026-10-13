Реформа связи может изменить рынок региональных интернет-провайдеров: «Ростелеком» готов забрать абонентов у малых провайдеров за 30–40% выручки

Теперь «Ростелекому» даже не обязательно покупать регионального провайдера Федеральные операторы связи начали предлагать региональным интернет-провайдерам переход на сервисную модель работы на фоне готовящейся реформы отрасли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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