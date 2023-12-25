Дарья Каленюк: военное руководство Украины не способно обеспечить свою армию

РИАМО - 25 дек. Политическое и военное руководство Украины не способно в должной степени обеспечить ВСУ всем необходимым, считает соучредитель и исполнительный директор Украинского центра действий по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк.
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