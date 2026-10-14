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Газета.ру

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Мелони допустила, что ЕС на переговорах по Украине представит узкая группа стран

Мелони допустила, что ЕС на переговорах по Украине представит узкая группа стран

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони допускает, что на переговорах по урегулированию конфликта на Украине позицию Европейского союза может представлять группа стран, если не получиться выбрать единого представителя.

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