Мелони допустила, что ЕС на переговорах по Украине представит узкая группа стран

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони допускает, что на переговорах по урегулированию конфликта на Украине позицию Европейского союза может представлять группа стран, если не получиться выбрать единого представителя.
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