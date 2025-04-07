Экономист Беляев раскрыл, зачем президент США развязал «торговую войну»: «Другого пути нет»

МОСКВА, 7 апреля, ФедералПресс. Торговая война, которую начал американский президент – это единственное, что может сберечь страну от дефолта, который должен был произойти уже этим летом из-за давно назревших проблем с госдолгом.
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