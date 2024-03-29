Синнер отдал Медведеву всего три гейма в полуфинале «Мастерса»

В полуфинальном матче «Мастерса» в Майами россиянин Даниил Медведев, действующий победитель турнира, встречался с итальянцем Янником Синнером, которому проиграл четыре последних матча, включая финал Australian Open.
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