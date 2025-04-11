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Закон, порядок, государство

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В Алагирском районе Северной Осетии активисты «Движения Первых» в рамках проекта «Первые в профессии» побывали на экскурсии в самом сердце райотдела полиции – в дежурной части

"У меня растут года, будет и семнадцать. Где работать мне тогда, чем заниматься?" Строки из стихотворения «Кем быть?» Владимира Маяковского сейчас как никогда актуальны для тех, кто стоит на пороге взрослой жизни и совсем скоро заканчивает школу.

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