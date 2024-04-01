Игорь Николаев прокомментировал слухи о разводе с Проскуряковой

Народный артист России ответил на вопрос о своих отношениях с супругойВ СМИ время от времени появляются слухи, что Игорь Николаев намерен расстаться со своей супругой Юлией Проскуряковой, с которой он в браке с 2010 года.
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