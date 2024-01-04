46 человек уже покинули страну.фото: unsplash.com/@upmanis--> Депортация из Латвии грозит 1167 гражданам РФ.
Депортация из Латвии грозит более 1 тыс. россиянам
Комментарии
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Natalia Ivanova
Если жили в латвии - это не россияне во первых, а во вторых это не тушки светлоокие.Так что у них нет будущего. Они никому не нужны. Тем более в России, что бы пенсии были ещё меньше, а пособий больше? И так уже половину укрожопии взяли на содержание.
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