Депортация из Латвии грозит более 1 тыс. россиянам

Natalia Ivanova

Если жили в латвии - это не россияне во первых, а во вторых это не тушки светлоокие.Так что у них нет будущего. Они никому не нужны. Тем более в России, что бы пенсии были ещё меньше, а пособий больше? И так уже половину укрожопии взяли на содержание.