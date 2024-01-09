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Закон, порядок, государство

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"Сразу минус авто": новая схема мошенничества набирает обороты в Приморье

"Сразу минус авто": новая схема мошенничества набирает обороты в Приморье

Житель города Дальнереченска стал жертвой мошенников при покупке автомобиля. Мужчина 1999 года рождения, обнаружил объявление о продаже автомобиля Toyota Allion 2004 года выпуска по привлекательной цене, всего за 127 тысяч рублей, на одной из торговых площадок, сообщается в tg — канале prosecutor_pk (18+).

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