"Сразу минус авто": новая схема мошенничества набирает обороты в Приморье

Житель города Дальнереченска стал жертвой мошенников при покупке автомобиля. Мужчина 1999 года рождения, обнаружил объявление о продаже автомобиля Toyota Allion 2004 года выпуска по привлекательной цене, всего за 127 тысяч рублей, на одной из торговых площадок, сообщается в tg — канале prosecutor_pk (18+).