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Посол Андреев опроверг планы Польши ввести свои войска на Украину

Посол Андреев опроверг планы Польши ввести свои войска на Украину

Правительство Польши не собирается отправлять свои вооруженные силы на Украину. Такое заявление сделал посол России в республике Сергей Андреев.

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