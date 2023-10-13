25 госпрограмм будут реализовывать в Иркутской области в 2024 году

С 2024 года в Приангарье будут реализовывать 25 государственных программ. Это больше, чем в этом. Кроме того, правительство региона готовится перейти на новую систему управления государственными программами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии