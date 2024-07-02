В Иране заявили, что поддержат «Хезболлу» в случае вторжения Израиля

В случае начала Израилем полномасштабной войны против Ливана шиитское движение «Хезболла» получит поддержку Ирана, заявил в беседе с Financial Times глава иранского стратегического совета по международным отношениям Камаль Харази.
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