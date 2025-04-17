Ущерб для ОПЕК+: бум добычи нефти происходит в Китае, а не в США

Эксперты обычно характеризуют Китай как ненасытного потребителя энергоресурсов. Однако постоянно игнорируется роль страны как крупного производителя нефти, хотя именно этот статус сейчас важнее всего, потому что после многолетнего затишья добыча нефти в КНР переживает настоящий бум, процветая как никогда.
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