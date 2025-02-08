2B продолжает зарабатывать деньги для Square Enix — статуи за $2600 разлетаются как г...

2B продолжает зарабатывать деньги для Square Enix — статуи за $2600 разлетаются как горячие пирожкиSquare Enix опубликовала финансовый отчет за девять месяцев до 31 декабря 2024 года, и из него мы узнали о том, сколько денег компании приносит мерч по имеющимся у нее франшизам.