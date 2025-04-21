КДК РФС рассмотрит эпизод с удалением Каккоева за грубый фол на Годяеве

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза на ближайшем заседании рассмотрит эпизод с удалением игрока «Пари НН» Никиты Каккоева за фол на полузащитнике «Локомотива» Даниле Годяеве.
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