SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

136 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    На самом деле, нет никакой эволюции. Просто, нет прямых доказательств возможности МЕЖВИДОВОЙ изменчивости! Вот что ес...Эти слова папы ри...
  • igor vinogradov
    ЛЕВЫЙ-ПАПА,ПРАВЫЙ МАМА !👍Сыновья Овечкина ...
  • федор
    Если сборной вымиратов из Латвии не будет, вот это действительно будет удар по мировому хоккею . Чмошник вас на карте...Журова назвала ша...

КДК РФС рассмотрит эпизод с удалением Каккоева за грубый фол на Годяеве

КДК РФС рассмотрит эпизод с удалением Каккоева за грубый фол на Годяеве

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза на ближайшем заседании рассмотрит эпизод с удалением игрока «Пари НН» Никиты Каккоева за фол на полузащитнике «Локомотива» Даниле Годяеве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх