Все заверения европейских политиков о важности Минских соглашений были ложью. Так глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас оценил откровения бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель.
Все заверения европейских политиков о важности Минских соглашений были ложью. Так глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас оценил откровения бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель.
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