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Клишас назвал откровения Меркель о Минских соглашениях «подготовкой большой войны»

Клишас назвал откровения Меркель о Минских соглашениях «подготовкой большой войны»

Все заверения европейских политиков о важности Минских соглашений были ложью. Так глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас оценил откровения бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель.

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