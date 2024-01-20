Белая зима окутала вечерний Кишинев

В Сети появилось видео - зимний Кишинев, окутанный снегом, светится в Рождественских огнях. Не смотря на сложности передвижения из-за снегопада, граждане искренне радуются погоде, и часто делают подобные кадры.
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