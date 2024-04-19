В Харьковской, Полтавской и Сумской областях была объявлена воздушная тревога

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской и Сумской областях Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
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