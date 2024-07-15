Путин подписал закон о системообразующих сетевых компаниях

Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов Президент России Владимир Путин подписал закон о системообразующих территориальных сетевых организаций (СТСО) и внедрение автоматического дистанционного управления режимами работы объектов электроэнергетики.
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