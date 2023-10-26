Дом Фаины Раневской передали Таганрогскому музею

Дом народной артистки СССР Фаины Раневской передали Таганрогскому государственному литературному и историко-архитектурному музею-заповеднику, сообщает 26 октября пресс-служба администрации Ростовской области.
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